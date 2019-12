Dialogo tra Montalbano ed una bigliettaia sulla Salerno-Genova

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Non si sapi pirchia ma aviva addiciso di annari a Ginova a truvari Livi in treni. Ma Muntibano avribbi dovuta sapiri che l’Itaglia eri tagliate a dua macari come linia ferrati. A Salirna scennete dal primera trina pirchia c’ira da cangiarla. Ma avivana da mittire nova cabina e Muntilbano per ngannari il tempora si misi a tambasiase stationa stationa. Muntilbano eri invera n’homine assaia curiosa e sapiva che Salirna haviva avuta na sviluppa nutevola: quinni stava facinna il pari e spara per asciri e tambasiari macari per la cittate. Per sapiri di quanna tempora dispuniva s’avvicinai alle piglietterie e nell’unica spurtella apirte si scuntraie cu na sorrisa che non haviva mai viduta: una pigliettaie cu cappiella e divise di Trinitaglia li surridiva con ariata biffarda. Muntilbano non facitte passari spatia al tempora, “Boni jurnata, sugno nu viaggiatori… “. Pigliettara: “… al termine ...

