Delitto di Cogne | Annamaria Franzoni rischia di perdere la villetta di Montroz

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il suo nome non sarà mai dimenticato, è stato per anni al centro della cronaca italiana.è stata condannata per l’omicidio di suo figlio, Samuele Lorenzi. La donna era stata condannata a sedici anni di reclusione, diventati tredici per via dell’indulto. In questi ultimi giorni, il nome dellaè tornato sui giornali italiani, ma il motivo non riguarda l’omicidio. Durante tutto il processo,è stata difesa dall’avvocato Carlo Taormina, ma sembrerebbe che il legale non sia stato pagato e che avanzi dalla sua cliente circa 275 mila euro. L’avvocato ha richiesto il pignoramento della villa didella, luogo in cui è stato ucciso il piccolo Samuele. Lo scorso 22 ottobre, la notifica del pignoramento è arrivata alla ...

