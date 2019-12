Delegazione Juventus maschile e femminile in visita all’ospedale Regina Margherita

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) I giocatori dellasono sempre in prima linea quando si tratta di fare delle opere di bene. In particolare i campioni bianconeri sono molto sensibili e spesso vanno innei reparti degli ospedali per alleviare la sofferenza dei malati. Questo pomeriggio, unajuventina formata dai giocatori e delle giocatrici della Vecchia Signora è statadi Torino. La prima squadra della Juve era rappresentata dal Capitano Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt e Federico Bernardeschi, mentre per laWomen erano presenti Barbara Bonansea, Sophie Junge Pedersen, Linda Sembrant e Laura Giuliani. La Juve inai piccoli pazienti del reparto oncologico delIl periodo delle feste si sta avvicinando e spesso questa è l’occasione per fare del bene. In particolare i giocatori e le giocatrici dellahanno deciso di ...