David Beckham veste l' eleganza del raso

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nella giornata di ieri, in occasione della sfilata Pre/Fall 2020 di Dior Homme, tantissime star hanno fatto la loro apparizione a Miami.è una di queste, nonché la celebrity maschile che - probabilmente - ha conquistato di più gli obiettivi dei fotografi. L'ex calciatore infatti, in front row allo show pensato da Kim Jones alla vigilia di Art Basel Miami, è apparso con un look particolarmente scintillante, classico ma dall'allure contemporanea: un completo con giacca doppiopetto ultra minimalista, che presentava una sola fila di bottoni, dalla vestibilità leggermente oversize per un effetto più morbido e confortevole. Senza tuttavia rinunciare all'formale. Portato con una basica maglia bianca e un paio di sneakers sportive bicolor, bianche e grigio chiaro, l'ensemble dicolpisce soprattutto per il ...

