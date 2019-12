Dal Bambin Gesù istruzioni per l’uso dei farmaci con bambini

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – Quali sono iche possono essere somministrati aii? Quando vanno usati gli antibiotici? Come si usa l’aerosol? Sono alcune delle domande a cui cerca di rispondere il numero di novembre di A scuola di salute, il magazine multimediale dell’Istituto per la Salute dell’Ospedaleo Gesu’, questo mese interamente dedicato all’uso deiin pediatria. “Spesso infatti si parla diin maniera fuorviante, a volte demonizzandoli a volte incoraggiandone un uso scorretto- spiega la dottoressa Tiziana Corsetti, responsabile dellaa delo Gesu’- L’assunzione di un farmaco puo’ portare grandi benefici, ma vanno sempre tenuti in considerazione i possibili rischi correlati al suo utilizzo. Un farmaco va preso solo in caso di reale necessita’ e secondo le indicazioni mediche appropriate. Se ...

