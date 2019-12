CorSport | per gennaio il Napoli su Torreira e Lobotka Si cerca rinforzo anche a

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ieri mattina, a casa De Laurentiis, c’è stato un summit. Presenti, scrive il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giuntoli, l’amministratore delegato Chiavelli e il capo dell’area scouting Maurizio Micheli. Si è fatto il punto sul mercato di. Due gli obiettivi: un centrocampista centrale e unin difesa, a sinistra. Per il ruolo al centro del campo ci sono due suggestioni:, 24enne (quasi) dell’Arsenal, non sta vivendo una stagione esaltante e ilvorrebbe approfittarne., che di anni ne ha 25, del Celta Vigo, è sempre piaciuto a Giuntoli ma ha una clausola altissima. Dai radar delnon è sparito nemmeno Almendra, che a febbraio compirà 20 anni,se al Boca non incanta più come prima. Ma ilsi muoveperre unin difesa, sulla sinistra e ciò lascia intendere che Ghoulam andrà via. Scrive ...

