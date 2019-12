Corruzione | si dimette il capo degli ispettori del ministro Bonafede | è indagato a Napoli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si è dimesso a sorpresa venerdì, proprio all’inizio del week end. Il giudice Andrea Nocera, l’uomo scelto dal guardasigilli Alfonsoper guidare l’ispettorato del ministero della giustizia, ha lasciato il suo incarico dopo aver scoperto di esseredalla procura di. La contestazione è pesante:in concorso con l’armatore Salvatore Lauro, ex deputato di Forza Italia, e l’imprenditore marittimo Salvatore Di Leva, amministratore della società Alilauro Gruson. L’ipotesi di reato formulata dai pm Henry John Woodcock e Giuseppe Cimmarotta, coordinati dal procuratoreGiovanni Melillo, è legata ad alcuni biglietti di aliscafi e il rimessaggio di un gommone ricevuti dal giudice in cambio di notizie su un’inchiesta in corso a carico di Lauro. A raccontare la vicenda sono i quotidiani Repubblica e Corriere della ...

