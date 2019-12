Corruzione | posti in cambio di favori Sindaco arrestato

ilfogliettone

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Assunzioni in una cooperativa sociale e in un'azienda per la raccolta di rifiuti, certificazioni edilizie "aggiustate". Queste sarebbero le "utilita'" che hanno provocato un terremoto giudiziario al comune di Casteldaccia, una cittadina a circa venti chilometri da Palermo. Su ordine della magistratura di Termini Imerese, sono stati arrestati perilGiovanni Di Giacinto, figura politica di primo piano, e due assessori, tutti ai domiciliari. Agli arresti anche la funzionaria Rosalba Buglino e il geometra Salvatore Merlino, libero professionista. Ma ci sono altri indagati tra cui imprenditori e gestori di servizi. Il servizio sotto inchiesta e' quello della raccolta differenziata dei rifiuti. Sarebbe stato assegnato con affidamento diretto a una ditta indell'assunzione nel servizio civile di persone "segnalate". I due assessori si sarebbero spesi perche' ...

