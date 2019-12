Corruzione | indagato il capo degli ispettori di Alfonso Bonafede

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il magistrato Andrea Nocera risulterebbedalla Procura di Napoli per concorso incon l’ex senatore FI Salvatore Lauro e l’armatore Salvatore Di Leva. A questa notizia, riportata dall’Ansa, si sommerebbe quella sulle dimissioni che il giudice avrebbe rassegnato dopo aver appreso la sua iscrizione nel registroindagati. Nocera era ildell’Ispettorato del Ministero della Giustizia scelto daexdiIl magistrato napoletano Andrea Nocera, scelto daper ricoprire il ruolo didell’Ispettorato del Ministero della Giustizia, si sarebbe dimesso. È la notizia, riportata dal Corriere della Sera e da Repubblica, che arriva a margine di quella che riguarda l’apertura di un fascicolo che lo vedrebbeper presunto concorso incon l’ex senatore di Forza Italia Salvatore Lauro e ...

