Corruzione | indagato ex capo 007 del ministero della Giustizia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Biglietti di viaggio sulla tratta Napoli-Capri e la manutenzione e il rimessaggio gratuiti di un gommone in cambio di notizie coperte da segreto su un'indagine riguardante un ex senatore: l'exdell'ispettorato delAndrea Nocera e' stato iscritto nel registro degli indagati a Napoli nell'ambito di una attivita' investigativa che coinvolge l'ex senatore di Forza Italia Salvatore Lauro e un suo socio, l'armatore sorrentino Salvatore Di Leva, amministratoresocieta' "Alilauro Gruson". Per tutti si ipotizza il reato diin concorso. La vicenda sarebbe emersa da una intercettazione risalente allo scorso mese di aprile, captata grazie a un trojan inoculato sul telefono cellulare di uno degli indagati. Il virus degli investigatori ha registrato quanto si dicono, nel cantiere di Di Leva, il magistrato, l'ex senatore e l'armatore, mentre sono in ...

