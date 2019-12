Corruzione e appalti | arrestati funzionari Pa e costruttori romani

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – Posti di lavoro, promozioni e favori, in cambio di. Due imprenditori in carcere e otto persone, tra cuipubblici, finiti ai domiciliari. Questo il risultato dell’operazione ‘Cassandra’ che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, diper l’esercizio della funzione,per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata liberta’ degli incanti e truffa ai danni dello Stato. In manette iErnesto e Gianfranco Brozzetti raggiunti anche da un provvedimento di sequestro preventivo di quasi 10 milioni di euro. La misura cautelare degli arresti domiciliari riguarda anche manager di Banca Mediolanum, in questo momento all’estero. L’indagine, svolta dagli uomini della Squadra mobile della ...

