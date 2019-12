Coppa Italia | il Parma soffre ma ha la meglio del Frosinone | decide un rigore di Hernani

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019)– Partita di sofferenza per ilin. I ducali affrontavano ilnei sedicesimi di finale. Buon primo tempo degli uomini di D’Aversa. Formazione imbottita di giovani e seconde linee. A portare avanti ilè Siligardi con un bel sinistro dal limite. I ducali controllano agevolmente il primo tempo e sfiorano il raddoppio in un paio di circostanze. Nella ripresa è un altro. I ciociari attaccano e trovano il pari con il sinistro di Trotta. La squadra di Nesta va vicinissima al colpaccio con un’occasione sprecata da Citro. In pieno recupero arriva il gol qualificazione per il. Lo mette a segno il brasilianosu calcio di. I ducali affronteranno agli ottavi la Roma. In alto la FOTOGALLERY. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb ...

ACPerugiaCalcio : ?? | #SasPer 1-2 SIAMO AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA!!! #griforobot ???? - sscnapoli : ?? #CoppaItalia, agli ottavi il Napoli affronterà il @ACPerugiaCalcio ???? - acffiorentina : | ?? | Finale al Franchi la Fiorentina supera il Cittadella 2-0 e va agli ottavi di Coppa Italia dove incontrerà l'… -