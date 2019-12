Consulta:Lombardia limita libertà culto

Laha annullato due disposizioni urbanistiche con cui la Regionestabiliva le possibili localizzazioni per costruire moschee, subordinando i permessi al Piano attrezzature religiose. Le norme censurate, spiega la Corte Costituzionale, "determinavano una forte compressione dellareligiosa", senza reale interesse per il territorio L'art.19 della Costituzione garantiscedie il diritto a spazi adeguati per esercitarla, indipendentemente dal Piano.(Di giovedì 5 dicembre 2019)