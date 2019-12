Consulta | la Lombardia ha limitato la libertà di culto

ilfogliettone

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lahairragionevolmente la liberta' di: lo ha stabilito lacon una sentenza relativa agli spazi per le moschee e altri luoghi religiosi. Secondo la Corte, la liberta' religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione comprende anche la liberta' die, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Pertanto, quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessita' di dare risposta a questa esigenza e non puo' comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose.Pertanto, quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessita' di dare risposta a questa esigenza e non puo' comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose. La sentenza n. 254 delladepositata oggi (relatrice Daria de Pretis) ha accolto le ...

