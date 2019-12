Conferenza stampa Fonseca | «Dzeko? Pronto per giocare L’Inter…»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la gara di domani contro l’Inter Paulo, tecnico della Roma, ha parlato inper presentare la partita contro l’Inter, in programma domani sera a San Siro. Ecco le parole del portoghese:– «Si è allenato con noi oggi. Oggi ha fatto l’allenamento con noi ed èper». INTER – «Conte è un grandissimo allenatore, è molto bravo. L’Inter è in un grande momento, ha un’idea di gioco caratteristica ed è ben elaborata. Sono sicuro che sarà una partita molto difficile». INCROCI – «Io vedo solo che domani giocheremo contro una squadra forte. Per me è più importante la partita di domani contro l’Inter. Non voglio sapere che cosa succede nell’altra, ma solamente nella nostra». PARTITA – «Per me e per la squadra è una grande ...

GiuseppeConteIT : In conferenza stampa al termine del summit NATO. In diretta da Londra: - OfficialASRoma : LIVE: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #InterRoma - SkyTG24 : 'A tutti i malati dico, mai perdere la voglia di vivere', #Mihajlovic si è commosso durante la conferenza stampa in… -