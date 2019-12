Conferenza stampa Conte | «Fonseca ha portato idee Roma forte»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore dell’Inter per presentare la partita di domani sera contro ladiAntonio, allenatore dell’Inter, è intervenuto inper presentare la partita di domani contro la. Ecco le parole dell’allenatore: PARTITA – «Laè in un ottimo momento di forma, vincere a Verona per 3-1 vuol dire che hanno raggiunto una maturità, forza e conoscenza che ci costringerà a fare grande attenzione. In estate sono stati presi giocatori che danno risposte, come al tecnico. Complimenti a loro». SQUADRA – «Dobbiamo cercare di migliorare le nostre conoscenze in merito al tipo di calcio che stiamo facendo, in entrambe le fasi si può certamente crescere. Penso che una serie di situazioni ci haa spingere ancora più, ma dovremo farlo ancora fino all’ultima gara ...

GiuseppeConteIT : In conferenza stampa al termine del summit NATO. In diretta da Londra: - SkyTG24 : 'A tutti i malati dico, mai perdere la voglia di vivere', #Mihajlovic si è commosso durante la conferenza stampa in… - matteosalvinimi : Buongiorno e buon martedí dal Belgio, Amici. Letto i giornali? Spunti interessanti ?? Verso le 8.40 sarò in diretta… -