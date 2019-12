Clochard morto per il freddo a Milano

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un uomoè stato trovatovicino la stazione della metropolitana di Molino Dorino a. Non avendo documenti, non è ancora stato possibile identificarlo. Le cause del decesso sono dovute, con molta probabilità, alle basse temperature della notte: sarebbedi. Sul posto il 118 e gli uomini della Questura.L'articoloper ilMeteo Web.

SkyTG24 : #Milano, senzatetto trovato morto per il freddo a Molino Dorino - andrea_pecchia : Leggere di un clochard morto in carrozzina a #Milano nella giornata mondiale del #volontariato fa capire quanto bis… - Corriere : Clochard trovato morto su una sedia a rotelle vicino alla metro -