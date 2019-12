Clochard morto di freddo a Milano | si trovava su una carrozzina

cronacasocial

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Unè stato trovato, probabilmente a causa del, stamani a Molino Dorino, alla periferia ovest di. L’uomo sisu unacoperto da un piumone. Considerate le condizioni del corpo, l’uomo, di cui per ora non si conosce l’identità, era deceduto da alcune ore. Ne dà notizia il 118 che ha avvertito gli agenti della Questura. Le cause del decesso sono con molta probabilità dovute alle temperature basse della notte, sarebbedi. L’allarme è scattato intorno alle 7.40 del mattino. LEGGI ANCHE: Bimbo entra nella casa in fiamme per salvare il suo cucciolo: muoiono entrambi. Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha lanciato un appello ai cittadini in radio, durante la sua partecipazione ad una trasmissione su Rtl. «Faccio un appello ai cittadini di: noi abbiamo tanti posti letto ancora liberi nei ...

SkyTG24 : #Milano, senzatetto trovato morto per il freddo a Molino Dorino - fattoquotidiano : Milano, clochard trovato morto su una carrozzina e coperto da un piumone fuori da una fermata della metro - Corriere : Clochard trovato morto su una sedia a rotelle vicino alla metro -