Clochard morto di freddo a Milano | era su una carrozzina coperto solo da un piumone

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Unè stato trovato, probabilmente a causa del, stamani a Molino Dorino, alla periferia di. Era su unada un. Considerate le condizioni del corpo, l’uomo, di cui per ora non si conosce l’identità, erada alcune ore. Ne dà notizia il 118 che ha avvertito gli agenti della Questura.Giuseppe Sala, durante un intervento stamattina ai microfoni di Rtl, ha lanciato un appello ai milanesi affinchè segnalino o cerchino di convincere iad andare a dormire in uno dei centri di aiuto per i senza fissa dimora del Comune. “Abbiamo tanti posti letto ancora liberi nei nostri centri - ha detto il sindaco. Chiedo ai cittadini, se riescono, di invitare questi poveri diavoli che a volte vogliono stare per strada, a dormire nei centri, abbiamo posto”. “Ho chiesto ai miei - ha ...

