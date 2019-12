Claudia Gerini scarica Renzi | Non mi candido

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Francesca Galicinon sarà uno dei candidati di Italia Viva per il Collegio 1 di Roma dopo le dimissioni di Paolo Gentiloni: è la stessa attrice a dichiararlo, smentendo le voci che la vedevano pronta a sbarcare in politicaentra in politica? Da qualche giorno girava voce che l'attrice si stava preparando a entrare tra le fila di Italia Viva con Matteocome candidata per il Collegio 1 di Roma ma è stata la stessaa mettere un punto a queste indiscrezioni, anche se non in via definitiva. Tra marzo e aprile, infatti, il collegio 1 di Roma dovrà tornare a votare a causa delle dimissioni di Paolo Gentiloni, che ha rimesso il suo incarico da deputato in quanto è stato nominato commissario europeo agli Affari Economici. Questo ha di fatto innescato una piccola campagna elettorale e nella corsa ai papabili candidati, pare che in una prima ...

