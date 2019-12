anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutodi Carlo Tarallo Una voce clamorosa scuote i palazzi della politica nazionale e campana. In queste ore, anche in virtù dei sondaggi, le pressioni suaffinchè accetti laalla presidenza della Regioneper il centrodestra sono diventate fortissime. Silvio Berlusconi in primis, ma anche la Lega e Fratelli d’Italia sarebbero orientati ad aspettare ancora qualche settimana prima di ufficializzare chi sarà lo sfidante deluscente della Regione, Vincenzo De Luca. Laè l’unica alternativa al nome dell’ex governatore Stefano Caldoro. Nessun commento da parte dell’entourage della vicedella Camera, che starebbendo. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Clamoroso. #Campania, Mara Carfagna riflette sulla #Candidatura a presidente ** - AntonioDinetti : RT @mdemarco55: In Campania la Lega sarebbe il primo partito. Superati anche i cinquestelle e i berlusconiani. Il sondaggio Index Reaserch… - giuaddo99 : RT @mdemarco55: In Campania la Lega sarebbe il primo partito. Superati anche i cinquestelle e i berlusconiani. Il sondaggio Index Reaserch… -