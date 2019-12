Ciro L’immortale di Gomorra è al cinema

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019)L’Immortale è arrivato al. Il celebre personaggio della serie tvè finalmente approdato sul grande schermo, con una storia tutta a lui dedicata. Dal 5 dicembre 2019 si potranno capire molte cose di una figura molto controversa della saga tv.Di Marzio, celebre personaggio di, si racconta in un film. A interpretarlo sempre Marco D’Amore, che dirige anche la pellicola L’immortale, un’opera originale che ci porterà a scoprire parte della vita del protagonista tra due delle stagioni della serie tv. Nel film ritroviamotra gli anni Ottanta e l’esperienza di Riga. Si fa continuamente avanti e indietro per conoscere tutta la storia del personaggio. Il suo passato da orfano, la sua vita a Napoli, la sua infanzia, la vita nel nord Europa, i furti, le fazioni napoletane, la lotta per il potere e molto altro ancora. Fino alla ...

robertosaviano : Ciro Di Marzio l’Immortale è cuore e ferocia, ma la ferocia è tale da non lasciar più vedere l’uomo. Ciro ha tradit… - SkyTG24 : Ciro è vivo, Ciro è tornato, Ciro è immortale: @damore_marco fa un ritratto intimo e appassionato dell'amato person… - SkyTG24 : “Allora è 'o vero chillo che se dice, l'Immortale nun lo accide nisciuno”. Dopo Gomorra, Ciro di Marzio tornerà com… -