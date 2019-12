CIO | Gianni Infantino candidato come nuovo membro La proposta del presidente FIFA vitata

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019)potrebbe essere nominato qualedel CIO: il Comitato Olimpico Internazionale, secondo quanto scritto oggi dall’ANSA, ha proposto ildellaper ricoprire l’incarico. Ultimo uomo del calcio a far parte del CIO fu Sepp Blatter, poi dimessosi nel 2015. Il CIO metterà in votazione laodierna nella sessione del 10 gennaio prevista a Losanna, in Svizzera, dove saranno discusse anche le altre due candidature avanzate, ovvero quelle deldel Comitato Olimpico giapponese (JOC), Yasuhiro Yamashita, e deldella Federazione Internazionale di tennis (ITF), David Haggerty. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com

