Ciclismo | Wout van Aert | “Ritorno in gara con il ciclocross | poi la Omloop Het Nieuwsblad”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’infortunio del Tour de France sembra essere quasi smaltito. È ovviamente tra i più attesi in vista della prossima stagione, soprattutto in chiave classiche,van: il fenomeno belga sta intensificando gli allenamenti in vista del 2020 e ha già annunciato la data del rientro. Ripartirà dall’amatoe non dalla strada: l’obiettivo è infatti quello di essere al via il 27 dicembre, nella prova sullo sterrato di Loenhout. Le sue parole al giornale belga Het Nieuwsblad: “Sono in partenza per Girona. Al termine di queste due settimane verrò sottoposto a dei test fisici; se questi daranno buoni risultati, allora mi sarà permesso di tornare alle gare”. Prosegue: “In totale spero di riuscire a fare otto gare diquest’inverno. A febbraio poi farò un periodo di allenamento in altitudine a Tenerife, in funzione del rientro alle gare su strada, ...

