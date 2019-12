Ciclismo | ufficiale | niente Giro d’Italia per la Total-Direct Energie “La nostra rosa

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La voce era nell’aria da giorni, praticamente certa. Oggi è arrivata l’ufficialità: la compagine francesenon sarà al via del prossimod’Italia, rinunciando dunque alla prima grande corsa a tappe della stagione. La squadra transalpina avrebbe avuto il diritto di partecipare alla prossima Corsain virtù del nuovo regolamento della UCI che assegna due wild card alle prime due classificate della graduatoria Professional al termine di questa stagione. A spiegare le motivazioni è proprio una nota della squadra francese: “Abbiamo scoperto la cosa quando il nostro ciclomercato era ormai quasi completo. Non avevamo abbastanza tempo per sistemare l’organico di conseguenza. Ci saremmo messi sportivamente in pericolo se avessimo deciso di andare. Lanon è abbastanza ampia per poter pretendere di essere competitivi alla Milano-Sanremo, alle ...

