Ciclismo | la formazione e la rosa 2020 della Cofidis | Elia Viviani il faro con rotta sul

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sesto appuntamento con la presentazione delle squadre World Tour. Quest’oggi annunceremo lafrancese per eccellenza, la, nata nel 1997 e tornata nuovamente nella massima serie dopo dieci anni di assenza pronta a dimostrare il valore deltransalpino nelle grandi corse che contano. Una squadra dalla storia indelebile, dall’amore e dalla passione immensa, quasi eterna, per questo sport, e che in questa stagione ha ottenuto ben venti sigilli di cui nove dal fortissimo velocista transalpino Christophe Laporte, vincitore tra l’altro dell’Etoile de Besseges, e sei con lo scalatore spagnolo Jesus Herrada, trionfatore su tuttisesta tappaVuelta a España e del Giro del Lussemburgo. Delusione invece da parte di Nacer Bouhanni, che doveva essere la punta delle volate per la sua. Dopo cinque anni con la ...

