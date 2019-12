Chris Martin | “Ero terrorizzato di poter essere gay Pensavo cose del tipo ‘se sono

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Quando ero ragazzino ero confuso e omofobo. Ho avuto paura digay”. A confessarlo è, il frontman dei Coldplay, in un’intervista a Rolling Stones in cui ha ripercorso la sua adolescenza rivelando che “quando ero in collegio ho avuto un periodo complicato.del‘segay sarà la fine’. Ero solo un ragazzino che scopriva quale fosse il suo orientamento, cercavo di capirlo”, ha raccontato il leader dei Coldplay. E ha aggiunto:e poi ho incontrato altri ragazzi che mi dicevano ‘Sei decisamente gay. Tu sei omosessuale senza dubbio’.’Non so segay, ma anche seomosessuale non potrò mostrarlo perché è sbagliato”, ha raccontato il cantante. Crescendo, poiha messo da parte i pensieri e i pregiudizi: “La vera svolta è arrivata a sedici anni: la mia mente si è aperta. Ho pensato: ‘Ok, ...

