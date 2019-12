Chiarita la querelle dei confini fra Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella seduta consiliare del 4 dicembre 2019 la Provincia di Salerno arriva alla conclusione di una delicata e secolare controversia che rimaneva irrisolta sulla definizione deifra i Comuni didel. “Finalmente è stato messo un punto fermo – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – in merito alla incredibile questione della definizione ufficiale deidella zona contestata tradel. Parliamo di unache, non solo rimaneva irrisolta da lunghissimi anni, ma che era stata quasi tacitamente abbandonata. L’origine della controversia tra i due comuni, in merito alla cosiddetta zona contesa ha inizio con la costituzione dei comuni stessi a seguito delle leggi napoleoniche. Pur avendo infatti, una propria specifica e autonoma identità ...

