Chi vuol essere Milionario tornerà nel 2020 su Canale 5

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ildi Mediaset si prepara adinaugurato confermando gran parte del comparto d’intrattenimento. In particolare su5 ritorneranno i pilastri: C’è posta per te, Avanti un altro, Lo show dei record e Grande Fratello VIP 4 che si sposterà nella stagione invernale. Va ad aggiungersi una nuova serie di puntate di Chiche andrà in onda a partire da gennaio e sulla rete ammiraglia Mediaset, condotto come sempre da Gerry Scotti. La formula salvo cambiamenti sarà quella che è stata adottata per l’edizione andata in onda a cavallo tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 in occasione del ventesimo anniversario che ha riscosso un buon successo di pubblico. La collocazione delle puntate per la nuova serie (citata anche nei listini Mediaset gennaio – marzo) dovrebbeil prime time del venerdì, fino ad ora assegnato alle ...

borghi_claudio : Ecco qui la cronologia definitiva su tutta la questione MES ad usum Travagli ma anche Puenti & C. Lo Smemorato: Cr… - ivanscalfarotto : L’ordinamento dovrebbe guardare sempre con favore all’organizzazione di persone che perseguono democraticamente l’o… - Rosario16305726 : RT @PGreco_: Eh certo @sole24ore, come fa un quindicenne a capire quello che legge se chi scrive scrive come voi? Mi spiegate 'il 25% dei 1… -