Che fine hanno fatto Francesca Rocco e Giovanni Masiero del Grande Fratello? Oggi più

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il loro è un amore nato sotto le telecamere dele a dispetto di chi non credeva in loro,sono più uniti che mai. Nel 2017 la coppia ha avuto la loro prima figlia, Ginevra. Dopo un momento di crisi,i duesuperato tutte le difficoltà.FOTOpartecipato alla tredicesima edizione del. Prima di entrare,lavorava per un istituto di credito, mentreaveva svolto vari lavori: cameriere, barista, operaio, commesso d’abbigliamento, continuando a seguire, però, sempre la carriera nel mondo della moda. Tra le mura della casa più spiata d’Italia tra i due scoppia la passione e una volta usciti,continuato a frequentarsi, fino al 2016, anno del matrimonio. Dopo aver abbandonato il suo precedente ...

matteosalvinimi : 'Se mettono la tassa sulla plastica, non sono io la ladra che metto il gelato a 2,5 euro o il frullato a 3,5 euro,… - matteosalvinimi : E pensare che a sinistra qualcuno nega persino l'esistenza della Mafia nigeriana. Facevano palate di soldi con drog… - LauraGaravini : Su #Bibbiano tanto clamore.Solo ora Sindaco in libertà,chiarendo che non doveva essere arrestato.C'è chi ha fatto p… -