Cerchi lavoro nel digitale? Le offerte delle aziende a dicembre

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019)e occupazione, selezionerisorse umane Foto di Katie White da Pixabay Come cambiano leal tempo della trasformazionein Italia? Si pensi ai big data. Il mercato analytics da noi vale 1,7 miliardi di euro (+23%) nel 2019. Oltre nove grandisu dieci investono nel settore, contro il 62%piccole e medie imprese. Il cambiamento passa quindi attraverso le scelte di spesa e il 47% è dedicata ai software, il 33% ai servizi di integrazione con i sistemi aziendali, il 20% alle risorse infrastrutturali, come il cloud. L’altro dato riguarda il personale che interpreta questo cambiamento epocale: il 76%grandiha in organico data analyst (+20%), il 51% data engineer, il 49% data scientist, il 21% data visualization expert. Solo il 23%pmi invece, ha introdotto almeno un data analyst e appena il 16% ha inserito un data ...

AnnalisaGardin : @carrarofabio69 Nascosto in un cassetto. Volevo fare la logopedista, ho fatto per vent'anni la postina e da undici… - EmergenzaLavoro : Cerchi lavoro in Germania nel settore della ristorazione sei? Continua a leggere! -