Cena con delitto rimette il divertimento al centro del giallo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=YejFxic6W4Q Vivace, brioso, divertente e leggero ma mai superficiale.con(dal 5 dicembre nelle sale italiane) è un film che sembra prelevato dal mondo delle commedie sciocche degli anni ‘60 americani e passato attraverso una catena di montaggio tarantiniana, fatta di rielaborazione di vecchi classici in chiave moderna. A dirigere e scrivere (tutto originale, una rarità) è Rian Johnson, già regista di Star Wars – Gli ultimi jedi ma soprattutto di Looper. È una storia di omicidio con colpevole da scoprire che ti svela quasi subito chi sia questo colpevole. Dopo un inizio estremamente canonico in cui illustra con abilità i molti personaggi (ognuno una star, da Toni Colette a Don Johnson, da Chris Evans a Jamie Lee Curtis fino a Daniel Craig e Michael Shannon, per non dire di Christopher Plummer illustre ucciso) subito sterza mostrando ...

