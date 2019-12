anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono accusati di avere picchiato e minacciato con unaun avvocato, nel suo studio di San Giuseppe Vesuviano, per costringerlo a scendere a patti su unadi. Due persone del Napoletano di 49 e 37 anni, rispettivamente di Pozzuoli e Torre del Greco, sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di tentatae rapina aggravati dall’uso delle armi nei confronti di un avvocato del Foro di Nola. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Nola su richiesta della locale procura coordinata dal procuratore aggiunte Annamaria Lucchetta. L’aggressione è avvenuta lo scorso 21 novembre: i due volevano costringere avvocato e cliente, a cui sono stati riconosciuti 40mila euro dopo unadi, ad accertarne solo 10mila con, in aggiunta, la rinunciata dei restanti 30mila. Quando l’avvocato ha ...

anteprima24 : ** Causa di lavoro finisce in estorsione: pistola in faccia all'#Avvocato ** - info_longo : @paogrilli5 Forse Lei non lo sa,ma anche e soprattutto i giudici,a causa, anche della grande mole di lavoro e di ev… - Gabriel64886526 : @StefanoUragano @Antonio76278652 @Mov5Stelle Sì certo il decreto dignità ha sicuramente prodotto lavoro per molti,… -