Catanzaro | parroco di Petronà | “Alla chiesa serve una porta laterale per far entrare

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Quellanon sa da fare. Ne domani né mai”. Parafrasando la celebre frase di Manzoni nei “Promessi sposi”, don Giorgio Rigoni sintetizza così la battaglia che stando avanti da più di un anno per la costruzione di unanellaMadre di, in provincia di, dove è. Per arrivare all’unico ingresso della sua, infatti, è necessario fare una ripida scalinata e questo impedisce ad anziani, disabili e ammalati di ascoltare la messa. Per abbattere le barriere architettoniche e, allo stesso tempo, per salvaguardare la bellezza dell’edificio e la sua identità storica, don Giorgio ha fatto preparare il progetto di un’uscita, unache per la posizione in cui si trova lanon avrebbe bisogno di gradini e questo consentirebbe la partecipazione alle funzioni religiose anche alle persone con difficoltà motorie. Ma non solo: ...

