Castel Baronia | respinto il ricorso di Montalbetti | Martone resta sindaco

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – Feliceildi. La sezione prima del Tar di Salerno ha rigettato ilpresentato da Fabio, candidato della lista “Viva”.contestava l’attribuzione aleletto di alcune schede dubbie del primo turno. Il Tar di Salerno non solo non ha accolto ilnel quale si chiedeva di invalidare il voto ma ha anche appurato che in realtà già al primo turnorisultasse eletto. L'articoloildiproviene da Anteprima24.it.

