Caso Neymar | esultanza polemica | brasiliano criticato dalla stampa francese FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019)– C’è tensione nell’aria in Francia tra il Paris Saint Germain e. Il campionenell’ultima settimana è statomoltoper la sua prestazione poco convincente contro il Real Madrid in Champions. “O Ney” però ha risposto alla grande sul campo, risultando decisivo nel 2-0 della squadra parigina contro il Nantes.e dito puntato sulle labbra, come a dire: “adesso fate silenzio”. Dovrebbe essere questo il motivo della sua reazione, che poi si è riversata anche sui social. Gennaio è ormai vicino e questa situazione lascerà spazio sicuramente a tante fantasie di calciomercato, chissà se qualcuno deciderà di muoversi davvero. L'articoloCalcioWeb.

marco_rogerio_ : @SandroSca Non sempre Sandro. Poi ovvio se lo vuole lui... addio. C'è poco da fare. Ma penso che il caso Neymar fa… - Borderline972 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - Occhio al caso #Neymar: da #Pjanic a #EmreCan, i nomi che stuzzicano il #PSG ?? #CMITmercato https://t.… - calciomercatoit : ?? #Juventus - Occhio al caso #Neymar: da #Pjanic a #EmreCan, i nomi che stuzzicano il #PSG ?? #CMITmercato -