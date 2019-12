Caso Bibbiano | dopo la revoca dei domiciliari al sindaco Salvini chiede giustizia per i

newnotizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “per i bimbi di”:la sentenza della Corte della Cassazione, che ha rimesso in libertà ilAndrea Carletti, Matteoè apparso su Twitter mostrando un cartello con su scritte queste parole Andrea Carletti,di, è un uomo libero e a stabilirlo è stata, due giorni fa, la Corte … L'articololadeialper i bambini NewNotizie.it.

patriziaprestip : Secondo Cassazione non ci sono mai state condizioni per arresto del sindaco di #Bibbiano, cui è stata annullata ogn… - SkyTG24 : Caso #Bibbiano, #Zingaretti: 'Si vergogni chi strumentalizzò la vicenda per fare campagna politica' - giornalettismo : A continuare a creare confusione sul caso di #Bibbiano ci ha pensato #Salvini, con un cartello che chiede giustizia… -