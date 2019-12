Carmen Ferreri Instagram | l’ex cantante di “Amici” tra pose sensuali e sguardi

urbanpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Talento e bellezza fanno diuna ‘piccola’ star di: oltre 440 mila followers ammaliati dalla voce e dal fascino deldi Amici. Classe 1999,è partita dalla sua Trapani per approdare ai casting del talent di Canale 5 dove, sbaragliando la concorrenza, è riuscita ad imporsi passo dopo passo fino a giungere in finale. Nessuna vittoria ufficiale, ma il vero trionfol’ha ottenuto al di fuori. Un seguito corposissimo sui social e tanta ammirazione dai fan. Emoziona e conquista la bella siciliana., bellezza e talento per la ‘piccola’ stella di “Amici” Appena vent’anni, ancor meno quando partecipò ad Amici 17,si è definita – ai tempi del talent – istintiva, solare, socievole e chiacchierona. Aggettivi sicuramente calzanti, ma sono anche altri gli apprezzamenti riservati dai fan di ...

mjmmi2 : ma carmen ferreri di #amici17 invece di ringiovanire il suo stile adesso mi pare ancora più vecchia quando canta ?? proprio pesante - imgiusyxx : RT @softfangirl: Questa canzone nessuno potrà farla come lei. Mi fa venire i brividi ogni volta che l’ascolto. Semplicemente Carmen Ferreri… - imgiusyxx : RT @always__shines: Qua per ricordarvi di come Carmen Ferreri a soli 18 anni ha cantato 'il cielo' ad amici 17 L'ACUTO FINALE >>>>>>>>>… -