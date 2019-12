Carburanti - Rischio stangata per benzina e gasolio dal 2021

quattroruote

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nelle pieghe degli emendamenti del governo alla legge di bilancio spunta anche una nuova ipoteca su, delle vere e proprie clausole di salvaguardia che scatteranno automaticamente, a partire dal, nel caso in cui i conti dello Stato non tornassero. Insomma, se nella prossima legge di bilancio e in quelle successive non si trovassero le risorse per disinnescare la mina che lo stesso governo (e quelli che lo hanno preceduto) ha piazzato sulla propria rotta, i prezzi diaumenteranno automaticamente. Nel dettaglio, complessivamente le accise non dovranno essere inferiori a 918 milioni di euro per il(invece dei 50 milioni già previsti), 1,032 miliardi per il 2022 (300 i milioni già previsti), 1,822 miliardi per il 2023 (300 milioni) e 1,543 miliardi per il 2024 (300 milioni). In tutto, dunque, oltre 5,3 miliardi da trovare con altre misure per ...

Adnkronos : #Manovra, dal 2021 torna rischio stangata sui #carburanti - righettiTW : RT @quattroruote: #Carburanti, nella #leggedibilancio spuntano anche le clausole di salvaguardia: rischio stangata nel 2021 per #benzina e… - morettweet : RT @quattroruote: #Carburanti, nella #leggedibilancio spuntano anche le clausole di salvaguardia: rischio stangata nel 2021 per #benzina e… -