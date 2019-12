calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Situazione sempre più delicata in casa, il club granata sta disputando un campionato non all’altezza dopo le premesse di inizio stagione, i tifosi sono delusi del rendimento della squadra, l’obiettivo Europa al momento non sembra alla portata. Dopo un ottimo avvio la squadra ha perso sicurezza e posizioni in classifica, nelle ultime partite sono arrivate vittorie contro Genoa e Brescia ma si tratta di avversari in lotta per la salvezza, pesantissime invece le sconfitte contro Lazio e Inter, ilha perso il derby contro la Juventus mentre contro il Cagliari è arrivato solo un pareggio. Nel frattempo alta tensione, secondo quanto scrive ‘TuttoSport’ ci sarebbe stato un litigio forte tra Mazzarri e Simone Zaza con l’allenatore che non ha apprezzato gli atteggiamenti dell’granata nelle ultime settimane, è ...

CalcioWeb : Caos al #Torino, lite nello spogliatoio: è rottura con un attaccante [NOME e DETTAGLI] - TorinoFCPro : NERVI TESI | Caos in casa Torino: lite accesa tra Mazzarri e un giocatore, avventura granata al ... @stebertz8 - gazzettaGranata : Caos in casa Torino: lite accesa tra Mazzarri e un giocatore, avventura granata al capolinea #TorinoFC #FVCG #SFT -