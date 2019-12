Cani murati vivi nel Veronese | lasciati a morire di fame e sete

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Da almeno 15 giorni senza cibo e acqua,in un casolare: 5 iritrovati in condizioni terribili a Grezzana, dove i volontari della Lav Verona hanno fatto l’agghiacciante scoperta. L’accaduto è stato documentato dai soccorritori dell’associazione animalista che li hanno sottratti a una sorte terribile: “Il proprietario li stava lasciandodie di“.a Grezzana Scoperta agghiacciante in un casolare diroccato a Grezzana, dove 4– madre e 3 cuccioli – erano statidida almeno 15 giorni. Un altro cane, un maschio, è stato trovato a poca distanza da quel giaciglio di agonia e privazioni, confinato in un recinto. Tutti senza cibo e acqua, in preda a un terribile tormento per mano di chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro. La denuncia dei volontari della Lav Verona non lascia spazio a ...

Corriere : Verona, quattro cani murati vivi in un casolare - barbara75toud : RT @LAVonlus: Murati vivi e destinati a morte: grazie all'intervento di @LavVerona una famiglia di 5 cani intrappolata in un casolare da gi… - tatianalazzari : Cani murati vivi per giorni senza cibo né acqua -