today

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L'animale, un husky, se l'è cavata senza neanche un graffio. In base a una ricostruzione dei vigili del, ilha...

massimo4951 : RT @B16Antonella: Per fortuna il cane non è rimasto coinvolto nell'incendio ???????????????????????????????????? - novasocialnews : Cane accende il microonde e dà fuoco alla cucina #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - ValentinaFant18 : RT @B16Antonella: Per fortuna il cane non è rimasto coinvolto nell'incendio ???????????????????????????????????? -