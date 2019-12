Callejon può lasciare Napoli a gennaio | la Cina lo attende RUMORS

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Le voci del possibile addio di Josédestabilizzano l'ambiente napoletano. Tra consensi e critiche il calciatore spagnolo non sta brillando di luce propria, come è abituato a fare. La stagione 2019/2020 è un vero tormento per il numero 7 azzurro, che è abituato a ben altri numeri e ben altre statistiche. È senza subbio uno dei fedelissimi del, da quando è approdato in azzurro nel 2013, sotto la guida di Rafa Benitez, lo spagnolo è stato uno dei giocatori maggiormente impiegati, considerato quasi indispensabile anche da Maurizio Sarri che da Carlo Ancelotti. Tuttavianelle ultime due partite di Campionato si è dovuto accomodare in panchina, trascorrendo 180 minuti lontano dal campo. Qualcosa di inedito, mai successo da quando lo spagnolo è a. Questa decisione ha fatto storcere un po' il naso, soprattutto ai tifosi, che iniziano a dare maggior peso alle voci ...

