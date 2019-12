Calendario Pirelli 2020 | la festa a Verona per «Looking for Juliet»

vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019), la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ladi nuovo protagonista della storia d’amore più celebre di sempre. «for», ilrealizzato da Paolo Roversi, primo italiano a firmarlo, è stato infatti presentato nella città di Romeo e Giulietta. Al Teatro Filarmonico prima, con Whoopi Goldberg gran cerimoniera, ...

vogue_italia : Svelati gli scatti del nuovo calendario @Pirelli by Paolo Roversi. Tra le protagoniste, nei panni di Giulietta, Kri… - GDS_it : Firmato per la prima volta da un #fotografo italiano, gli scatti del #calendarioPirelli2020 - GazzettaDelSud : Fotografo italiano firma per la prima volta il #calendarioPirelli : gli scatti per il 2020 -