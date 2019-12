Calciomercato | la nuova squadra di Cavani | due attaccanti al Torino | uno al Genoa | altro

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si avvicina un turno molto importante valido per il campionato di Serie A, diversi big match in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo novità importanti sul fronte, si muovono i club del massimo campionato italiano e non solo, ecco tutte le notizie nel dettaglio.– La prossimadell’attaccantedovrebbe essere l’Atletico Madrid. Lo scrive oggi ‘AS’ che ha interpellato l’entourage dell’ex attaccante di Palermo e Napoli, e che parla di “contatti frequenti” tra gli agenti dell’uruguaiano e il club colchoneros .”Dall’Atletico siamo stati chiamati per parlare di Edinson – fa sapere il quotidiano sportivo spagnolo riportando le parole dei procuratori – e in estate si potrebbe fare. C’e’ interesse, ma non abbiamo ancora parlato ...

sportli26181512 : Juve, occhio ai diffidati: valgono per la Supercoppa: Non è una regola nuova, ma va sempre ricordata, visto che l'a… - fantapiu3 : Nuova giornata in arrivo ed ecco i nostri consigli #fantacalcio per i giocatori #Under23, buona lettura fantallenat… - sportli26181512 : Roma, è boom in borsa: +10%: Nuova giornata frenetica per il titolo As Roma in borsa. Come riporta...… -