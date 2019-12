Cagliari | emozioni anche in tribuna | tifoso sceglie lo stadio per la proposta di

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) E’ stata una giornata indimenticabile per due giovani tifosi del. Lunedì sera alla Sardegna Arena, durante la gara di campionato contro la Sampdoria, ini sostenitori rossoblu hanno assistito alladi matrimonio di Carlo alla sua compagna Cinzia. La tenera reazione della ragazza ha ottenuto molti consensi sui social, dove sono stati postati foto e video del romantico momento. Di seguito il materiale pubblicato dalla società sarda su Instagram: View this post on Instagram “Mi vuoi sposare?” A post shared byCalcio (@calcio) on Dec 4, 2019 at 8:53am PST L'articoloinloper ladi matrimonio FOTOGALLERY CalcioWeb.

