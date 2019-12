Buoni fruttiferi postali | cos’è l’obbligo di consegna del foglio informativo

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)didelIn merito aisi parla anche di, che altro non è che quel documento che per legge gli enti come banche e società finanziarie sono obbligare a elaborare e pubblicizzare per diffondere al meglio alla clientela tutte le caratteristiche nonché le condizioni economiche dello specifico prodotto oggetto del contratto tra l’ente e il sottoscrittore, in questo caso i. Bfp Serie O: le differenze di rendimentoStando al regolamento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, “l’acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori è preceduto dalladelal cliente”. Questo obbligo non vale per i contratti di finanziamento associati, anche in maniera ...

Vaccarinews : Nuovi buoni postali fruttiferi e nuova sede, a Napoli. È @GruppoCdp: - emmemea : RT @2didenari: Debora e @emmemea in diretta fino alle 12 su @Radio24_news!. Buoni fruttiferi postali trentennali delle serie P e Q: vi è st… - 2didenari : Debora e @emmemea in diretta fino alle 12 su @Radio24_news!. Buoni fruttiferi postali trentennali delle serie P e Q… -