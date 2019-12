Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco | formazioni | quote e pronostico

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)M’Gladbach-è un match valido per la 14esima giornata del campionato tedesco: fischio d’inizio previsto per le 15.30 di sabato 7 dicembre. IlM’Gladbach è, senza alcun dubbio, l’autentica sorpresa di questa stagione in Bundesliga: la squadra di Marco Rose è in questo momento prima e sta giocando un calcio spettacolare, meritando i complimenti e le attenzioni di tutti gli addetti al lavoro. Quale migliore occasione per confermare la bontà del proprio percorso, se non lo scontro diretto con i campioni in carica del? Cammino, sin qui, un po’ troppo balbettante invece per ilche però si è dimostrato schiacciasassi in Europa, dove sta dominando il girone della Champions League a punteggio pieno. Dopo anni di dominio (sono 7 i ...

notizieoggi_com : Germania, Il Borussia M'Gladbach non trema: batte il Friburgo e mantiene la vetta- - lpasquarelli96 : In ordine, su Sky sabato potrò godermi: - Borussia M'gladbach-Bayern Monaco - Manchester City-Manchester United - L… - notizieoggi_com : Germania, Il Borussia M'Gladbach non trema: batte il Friburgo e mantiene la vetta- -