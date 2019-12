Bonaventura su Mihajlovic | «Qui al Milan aveva creato qualcosa di bello»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Jackha parlato anche di Sinisanella lunga intervista rilasciata a Sky Sport. Le sue parole Domenica sera ilsfiderà il Bologna al Dall’Ara tra gli ex Pioli e. Per l’occasione Sky Sport ha intervistato Giacomotornato a giocare dopo un lungo infortunio. Le sue parole. PIOLI – «Da quando il mister è arrivato, un po’ la situazione è cambiata. Tatticamente siamo più aggressivi, più corti e compatti; questo permette di sfruttare al meglio le qualità di ognuno di noi, anche di quei giocatori che nonno reso per il meglio prima. Con Pioli hanno alzato il livello e si stanno esprimendo tutti un po’ meglio»– «Straordinario,diqui. È un uomo vero col cuore grande, sapeva tirare fuori tanta grinta e tanto carattere nel momento del bisogno e lo sta facendo anche ...

