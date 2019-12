“Black friday” | Roma e Milan negano l’accesso ai giornalisti del Corriere dello Sport

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo le proteste, l’embargo. Il “Black Friday” delora scatena una sorta di ritorsione: ile la“hanno deciso di negare all’accesso ai centri di allenamento per il resto dell’anno, e hanno stabilito che i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo”. I due club lo hanno comunicato con una nota congiunta, in risposta alla prima pagina del quotidiano di stamattina, ritenuta offensiva. “I due Club condannano pubblicamente il titolo di oggi delin prima pagina – si legge nella nota – Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed sia responsabilità di tutti noi di prestare massima attenzione alle parole che ...

